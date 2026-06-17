“Estamos aquí para buscar soluciones”: Paz inicia diálogo con la COB

El presidente Rodrigo Paz inauguró la reunión de diálogo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana, COB, en un encuentro marcado por la expectativa nacional frente a los bloqueos y la necesidad de encontrar una salida al conflicto.

Durante su intervención, el mandatario saludó a las representaciones de la COB, organizaciones sociales, parlamentarios, autoridades de justicia, ministros y viceministros presentes en la cita, y remarcó que el objetivo del encuentro debe ser encontrar respuestas para el país.

“Estamos acá para buscar soluciones, no problemas”, afirmó Paz al iniciar su discurso, señalando que Bolivia atraviesa un momento complejo que requiere diálogo, transparencia y voluntad política.

Debatir temas de fondo

El presidente sostuvo que el país necesita debatir los temas de fondo, como la convivencia democrática, el respeto a la Constitución, la generación de empleo, la producción, la salud, la educación y el futuro económico nacional.

Uno de los puntos centrales de su intervención fue el pedido de reconstruir la confianza entre bolivianos. Paz aseguró que se han generado versiones que, según dijo, no corresponden a su postura, especialmente sobre una supuesta intención de privatizar empresas estatales.

“De mi boca jamás salió la palabra privatizar”, manifestó el mandatario, al asegurar que su propuesta apunta a fortalecer el sector estatal y abrir espacios para la producción, sin vender el país.

Paz también señaló que Bolivia debe discutir cómo recuperar su capacidad productiva y energética, cuestionando la dependencia de combustibles importados. En ese marco, planteó que el país debe trabajar para autosostenerse con su propio diésel, gasolina y gas.

Abrir espacios de entendimiento

El jefe de Estado insistió en que la solución no pasa por la confrontación, sino por abrir espacios de entendimiento. “El mensaje y la mano extendida no es para generar confrontación, es para generar diálogo y pacificación”, sostuvo.

Asimismo, agradeció al pueblo paceño, alteño y a los sectores que, según dijo, mantienen reivindicaciones legítimas, aunque advirtió que también existen intereses que buscan la ruptura del país.

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