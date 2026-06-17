Argollo ingresa al Banco Central para iniciar reunión con el Gobierno

El máximo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, llegó la tarde de este miércoles a las instalaciones del Banco Central de Bolivia (BCB) para participar en el diálogo convocado por el Gobierno, en busca de una salida al conflicto que mantiene al país con bloqueos de carreteras desde hace 48 días.

El dirigente arribó al lugar a bordo de un vehículo y bajo un fuerte resguardo policial, que restringió el acceso de los medios de comunicación que aguardaban obtener declaraciones antes del inicio de la reunión.

Argollo ingresó directamente al edificio del ente emisor sin brindar declaraciones a la prensa sobre las expectativas del encuentro ni sobre las demandas planteadas por la dirigencia de la COB.

La reunión fue convocada por el Gobierno nacional y se desarrolla en instalaciones del Banco Central de Bolivia debido a la cantidad de participantes previstos para el encuentro.

La mesa de diálogo genera expectativa en distintos sectores del país, que esperan que las negociaciones permitan avanzar hacia una solución al conflicto y el levantamiento de los bloqueos que afectan a varias regiones y han provocado millonarias pérdidas económicas.

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