Asosur denuncia que YPFB abastece solo el 30% de combustible y reaparecen las filas en surtidores de Santa Cruz

Asosur denunció este martes que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no está cumpliendo con las entregas programadas de diésel y gasolina para el departamento de Santa Cruz, situación que ya se refleja en el retorno de filas en distintas estaciones de servicio.

La gerente general de Asosur, Susy Dorado, explicó que los retrasos en la provisión de diésel se registran desde hace varias semanas, pero que el problema se agravó durante los últimos días.

“Han visto que se han vuelto a generar las filas, las colas en los surtidores. Si bien hemos tenido en este último mes un desfase en las entregas de diésel, esto se ha acentuado en esta semana”, señaló.

Dorado manifestó especial preocupación por el impacto que la situación puede tener en el sector agropecuario, debido a que muchas estaciones de servicio no están recibiendo los volúmenes requeridos de combustible.

“Lamentablemente YPFB no nos está cumpliendo con las entregas de diésel. Nos preocupa muchísimo la zona agropecuaria, porque a los surtidores no les está llegando el combustible. Tenemos facturas pendientes desde fecha 11 de junio”, afirmó.

Según la representante del sector, el volumen que actualmente reciben las estaciones apenas permite cubrir una tercera parte de la capacidad de abastecimiento.

“En este momento lo que nos entrega YPFB apenas alcanza para abastecer a un 30%. Estamos con un 30% de nuestra capacidad, sin embargo, tenemos un 70% que nos gustaría poder ofertar a la población”, sostuvo.

Ante este escenario, Asosur informó que presentó notas formales tanto a YPFB como a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para denunciar el incumplimiento en las entregas. Sin embargo, aseguran que hasta el momento no han recibido una respuesta oficial.

“Hemos mandado notas, hemos informado a la Agencia Nacional de Hidrocarburos este incumplimiento por parte de Yacimientos. No tenemos una respuesta. Pedimos disculpas a la población”, indicó Dorado.

La ejecutiva también cuestionó la programación de volúmenes destinada a Santa Cruz, al considerar que está por debajo de las necesidades reales del departamento. Explicó que la región requiere al menos 3,5 millones de litros diarios tanto de diésel como de gasolina, mientras que las asignaciones actuales fluctúan entre 2,5 y 2,7 millones de litros.

“Santa Cruz es un departamento que necesita por lo menos 3 millones y medio de litros de diésel y 3 millones y medio de gasolina. Sin embargo, en las programaciones salen 2 millones 700 mil o 2 millones 500 mil litros, y esto también repercute en la población”, concluyó.

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