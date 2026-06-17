¡Que no te cobren de más! Estas son las tarifas aéreas máximas de los vuelos nacionales

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT, recordó a la población que ninguna aerolínea está autorizada a cobrar un monto superior a las tarifas máximas establecidas para las diferentes rutas aéreas del país.

A través de un comunicado, la institución informó que estos montos se encuentran fijados en la Resolución Administrativa Regulatoria N° ATT-DJ-RAR-TR LP 2/2026, normativa que establece la banda tarifaria máxima que deben cumplir los operadores aéreos de manera obligatoria.

“Ninguna aerolínea puede cobrar un monto superior al establecido”, señala el comunicado de la ATT, que además advierte que no existe ninguna excepción que justifique incrementos arbitrarios en el precio de los boletos.

Precios establecidos

La entidad reguladora informó que realiza controles permanentes en las terminales aéreas del país y que recibe denuncias de pasajeros que identifiquen posibles cobros indebidos o sobreprecios al momento de adquirir sus pasajes.

De acuerdo con la ATT, estos son los precios máximos autorizados para rutas nacionales, incluyendo el Derecho de Uso de Aeropuerto, DUA, de Bs 15:

Ruta Tarifa Máxima de Referencia TMR Bs DUA Bs Valor máximo del billete Bs La Paz (LPB) - Cochabamba (CBBA) 539 15 554 La Paz (LPB) - Santa Cruz (VVI) 1.103 15 1.118 Cochabamba (CBBA) - Santa Cruz (VVI) 698 15 713 La Paz (LPB) - Sucre (SRE) 773 15 788 La Paz (LPB) - Tarija (TJA) 1.143 15 1.158 Sucre (SRE) - Santa Cruz (VVI) 566 15 581 Tarija (TJA) - Santa Cruz (VVI) 948 15 963 La Paz (LPB) - Trinidad (TDD) 1.340 15 1.355 Trinidad (TDD) - Santa Cruz (VVI) 1.186 15 1.201 La Paz (LPB) - Rurrenabaque (RBQ) 918 15 933 La Paz (LPB) - Cobija (CIJ) 1.537 15 1.552 Cochabamba (CBB) - Tarija (TJA) 862 15 877 Cochabamba (CBB) - Sucre (SRE) 524 15 539 Cochabamba (CBB) - Trinidad (TDD) 639 15 654 Sucre (SRE) - Tarija (TJA) 578 15 593 La Paz (LPB) - Puerto Suárez (PSZ) 1.653 15 1.668 Cochabamba (CBB) - Puerto Suárez (PSZ) 521 15 536 La Paz (LPB) - Uyuni (UYU) 1.430 15 1.445 Oruro (ORU) - Santa Cruz (VVI) 972 15 987 Cochabamba (CBB) - Oruro (ORU) 582 15 597 Trinidad (TDD) - Riberalta (RIB) 1.005 15 1.020 Trinidad (TDD) - Guayaramerín (GYA) 989 15 1.004

La ATT pidió a los usuarios verificar los precios antes de comprar sus boletos y denunciar cualquier irregularidad. La institución remarcó que los controles se mantendrán de forma permanente para proteger los derechos de las y los pasajeros del transporte aéreo nacional.

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