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¡Que no te cobren de más! Estas son las tarifas aéreas máximas de los vuelos nacionales

Ninguna aerolínea puede cobrar montos superiores a los establecidos para rutas nacionales. La ATT pidió a los pasajeros denunciar cualquier cobro indebido.

Red Uno de Bolivia

17/06/2026 18:33

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Foto: Controles en aeropuerto de ATT
La Paz

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La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT, recordó a la población que ninguna aerolínea está autorizada a cobrar un monto superior a las tarifas máximas establecidas para las diferentes rutas aéreas del país.

A través de un comunicado, la institución informó que estos montos se encuentran fijados en la Resolución Administrativa Regulatoria N° ATT-DJ-RAR-TR LP 2/2026, normativa que establece la banda tarifaria máxima que deben cumplir los operadores aéreos de manera obligatoria.

“Ninguna aerolínea puede cobrar un monto superior al establecido”, señala el comunicado de la ATT, que además advierte que no existe ninguna excepción que justifique incrementos arbitrarios en el precio de los boletos.

Precios establecidos

La entidad reguladora informó que realiza controles permanentes en las terminales aéreas del país y que recibe denuncias de pasajeros que identifiquen posibles cobros indebidos o sobreprecios al momento de adquirir sus pasajes.

De acuerdo con la ATT, estos son los precios máximos autorizados para rutas nacionales, incluyendo el Derecho de Uso de Aeropuerto, DUA, de Bs 15:

Ruta

Tarifa Máxima de Referencia TMR Bs

DUA Bs

Valor máximo del billete Bs

La Paz (LPB) - Cochabamba (CBBA)

539

15

554

La Paz (LPB) - Santa Cruz (VVI)

1.103

15

1.118

Cochabamba (CBBA) - Santa Cruz (VVI)

698

15

713

La Paz (LPB) - Sucre (SRE)

773

15

788

La Paz (LPB) - Tarija (TJA)

1.143

15

1.158

Sucre (SRE) - Santa Cruz (VVI)

566

15

581

Tarija (TJA) - Santa Cruz (VVI)

948

15

963

La Paz (LPB) - Trinidad (TDD)

1.340

15

1.355

Trinidad (TDD) - Santa Cruz (VVI)

1.186

15

1.201

La Paz (LPB) - Rurrenabaque (RBQ)

918

15

933

La Paz (LPB) - Cobija (CIJ)

1.537

15

1.552

Cochabamba (CBB) - Tarija (TJA)

862

15

877

Cochabamba (CBB) - Sucre (SRE)

524

15

539

Cochabamba (CBB) - Trinidad (TDD)

639

15

654

Sucre (SRE) - Tarija (TJA)

578

15

593

La Paz (LPB) - Puerto Suárez (PSZ)

1.653

15

1.668

Cochabamba (CBB) - Puerto Suárez (PSZ)

521

15

536

La Paz (LPB) - Uyuni (UYU)

1.430

15

1.445

Oruro (ORU) - Santa Cruz (VVI)

972

15

987

Cochabamba (CBB) - Oruro (ORU)

582

15

597

Trinidad (TDD) - Riberalta (RIB)

1.005

15

1.020

Trinidad (TDD) - Guayaramerín (GYA)

989

15

1.004

La ATT pidió a los usuarios verificar los precios antes de comprar sus boletos y denunciar cualquier irregularidad. La institución remarcó que los controles se mantendrán de forma permanente para proteger los derechos de las y los pasajeros del transporte aéreo nacional.

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