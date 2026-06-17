Ministro Zamora espera una solución para Bolivia en diálogo con la COB

En medio de los 48 días de bloqueos en diferentes puntos del país, autoridades del Gobierno llegaron este miércoles hasta instalaciones del Banco Central de Bolivia para iniciar el diálogo con dirigentes de la Central Obrera Boliviana, COB.

Antes de ingresar al encuentro, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, señaló que la reunión debe permitir encontrar una salida concreta al conflicto que afecta a varias regiones del país.

“Tenemos que salir hoy día con una solución para Bolivia”, manifestó la autoridad, al remarcar que existe expectativa en el Gobierno

Analizarán propuestas

Zamora indicó que la COB aceptó la convocatoria al diálogo y que en la reunión se analizará un documento de respuestas preparado por el Gobierno. También confirmó la participación del presidente Rodrigo Paz y de otros miembros del gabinete ministerial.

La autoridad señaló que la prioridad inmediata es frenar los bloqueos, debido a los problemas que generan en el abastecimiento, principalmente de combustible, además del impacto en la economía nacional.

Diálogo con organizaciones sociales

El ministro adelantó que, después de este encuentro, el Gobierno buscará abrir nuevos espacios de diálogo con otros sectores movilizados, entre ellos la Federación Túpac Katari, para atender sus demandas y encaminar una solución al conflicto.

Argollo presente

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo también se hizo presente en el edificio del BCB para dar inicio a la reunión de diálogo.

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