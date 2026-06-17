Presumen que lluvias debilitaron el suelo y provocaron caída de muro sobre un trabajador

Un obrero resultó herido luego de quedar atrapado por el derrumbe de una estructura mientras realizaba trabajos en una construcción ubicada entre la avenida Paraguá y la avenida Canal Guapay, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Tras recibir la alerta, personal de la Dirección de Gestión de Riesgo de Emergencia Municipal y equipos de rescate acudieron al lugar para auxiliar al trabajador, quien fue evacuado y trasladado en ambulancia a un centro de salud para recibir atención médica.

El supervisor de la Dirección de Gestión de Riesgo de Emergencia Municipal, David Coímbra, informó que el incidente ocurrió cuando el hombre realizaba labores de remodelación en un inmueble.

“Verificamos que sí se trataba de una persona de sexo masculino que estaba trabajando en la remodelación de un domicilio. Aparentemente, producto de las inclemencias del tiempo, se ha ablandado el terreno y eso es lo que ha ocasionado el deslizamiento que aprisionó su brazo izquierdo”, explicó.

Según el reporte preliminar, el trabajador sufrió lesiones en el miembro superior izquierdo y existe la posibilidad de una fractura, aunque esta deberá ser confirmada mediante estudios médicos.

“Posiblemente tenga fractura, eso ya mediante rayos X se va a evidenciar, pero el paciente al momento de retirarlo se encontraba estable”, señaló Coímbra.

La autoridad indicó que, de acuerdo con la evaluación inicial, las lesiones no serían de gravedad, aunque el diagnóstico definitivo dependerá de los exámenes realizados por el personal médico.

Respecto a las condiciones de seguridad en la obra, Coímbra manifestó que los trabajadores contaban con medidas de protección, aunque no descartó que se investiguen las circunstancias exactas que derivaron en el accidente.

“Hemos visto que las personas estaban trabajando con medidas de seguridad. Sin embargo, el terreno estaba mojado y eso pudo haber provocado un deslizamiento. Es una situación que deberá ser evaluada con mayor detalle”, sostuvo.

Las autoridades continúan recopilando información para determinar las causas precisas del hecho, mientras el trabajador permanece bajo observación médica.

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