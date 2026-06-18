“No nos representan”: Sectores piden levantar bloqueo y diálogo sin condiciones

La tensión social y económica en Bolivia se agudiza mientras los sectores que dinamizan el día a día del país exigen soluciones inmediatas al conflicto. Los trabajadores gremiales han manifestado su profunda preocupación por el desabastecimiento inminente y la parálisis que afecta principalmente a departamentos como La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí.

“La COB en realidad a nosotros no nos representa, no tiene por qué la COB levantar el nombre del sector gremial, porque nosotros trabajamos por cuenta propia, la vivimos a diario”, argumentó una voz representativa del gremio, enfatizando la urgencia de pacificar el territorio nacional. El sector lamenta las trabas impuestas para negociar y sostiene que su economía familiar depende exclusivamente de las ventas cotidianas.

Desconexión sindical y crisis en las fronteras

La dirigencia comercial también advirtió sobre el agotamiento de sus reservas de productos debido al cierre prolongado de las principales vías de comunicación y puntos fronterizos.

“Pedimos que de una vez le dé solución y que se desbloquee el camino, que se desbloquee la frontera, de una vez para que entre la mercadería, porque también nos estamos quedando ya sin mercadería”, alertó la vocería del sector afectado.

Asimismo, los comerciantes señalaron que la Central Obrera Boliviana atraviesa una fractura interna evidente tras el alejamiento de varias representaciones departamentales. Bajo este panorama, instaron tanto a las autoridades como a los movilizados a sentarse en una mesa de negociación constructiva y despojada de posturas intransigentes.

El transporte pesado anuncia medidas de presión

Por su parte, el transporte pesado formalizó su rechazo a las prerrogativas de la COB y cuestionó la legitimidad moral de su actual cúpula dirigencial.

Juan Yujra, dirigente del sector, afirmó: “Si hay un diálogo, pero un diálogo tiene que ser abierto y sincero para poder solucionar el problema, no acondicionar, porque ellos no tienen la moral para acondicionar”.

Ante el escenario de pérdidas millonarias en las carreteras, el transporte de carga pesada advirtió que iniciará movilizaciones multisectoriales si las rutas no se liberan a la brevedad. “Nosotros tenemos que ser representados con gente honesta, con gente que sí le entiende a los trabajadores; vamos a tener que salir a las calles”, sentenció Yujra al exigir la inclusión de transportistas y emprendedores en las mesas estatales.

Mira la programación en Red Uno Play