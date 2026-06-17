Japón impulsa proyectos de vialidad con el BTR y equipamiento médico para Santa Cruz

El embajador de Japón en Bolivia, Shigeharu Orihara, sostuvo una importante reunión protocolar y de trabajo con el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra. Este encuentro se desarrolló en el marco de una visita oficial de tres días orientada a potenciar los lazos históricos y de sangre existentes entre la nación asiática y la región cruceña.

El diplomático extranjero destacó la trascendencia de este acercamiento para planificar proyectos de beneficio mutuo.

Al respecto, Orihara afirmó: "En la reunión, hablamos del BTR como transporte, el alcalde está muy interesado en solucionar el problema de tránsito".

Movilidad urbana y salud pública

El sistema de transporte de la capital oriental fue parte del diálogo entre las autoridades. El representante del país asiático detalló que el burgomaestre capitalino se encuentra muy interesado en solucionar la problemática del tráfico vehicular en la urbe.

Frente a esta demanda urbana, las instituciones ya trazan las líneas fundamentales de asistencia técnica bilateral. El embajador Shigeharu Orihara puntualizó: "Nuestra colaboración se va a dar a través de Jica, con transferencia de tecnología".

Ejes económicos y productivos

La agenda diplomática, programada del 17 al 19 de junio, contempla un fuerte componente de articulación con el empresariado privado local. Las reuniones estratégicas incluirán a los líderes sectoriales de la Cainco, la CAO y la Cadex con la meta de evaluar la apertura de mercados para productos nacionales.

El objetivo central de estas mesas de diálogo es potenciar la competitividad boliviana y generar alianzas comerciales sostenibles en el tiempo. Las delegaciones analizarán nuevos esquemas de intercambio e inversión en las áreas más productivas del departamento.

Proyectos sociales en las provincias

La comitiva internacional también se trasladará a los municipios rurales de San Juan y Okinawa para dialogar con las autoridades locales. En estas regiones se tiene prevista la inauguración de infraestructura educativa y la entrega de una condecoración póstuma al líder nikkei Yukifumi Nakamura.

Las autoridades buscan consolidar el desarrollo integral mediante un seguimiento riguroso a la Asistencia Oficial para el Desarrollo del Japón. Estas inspecciones en el área rural permitirán medir de forma directa el impacto de las donaciones en la sociedad.

Fortalecimiento hospitalario

De acuerdo al diplomático, la infraestructura sanitaria de tercer nivel recibirá un nuevo impulso tecnológico para mejorar sus atenciones generales. Asimismo, indicó que visitará el Hospital Japonés con la finalidad de coordinar los detalles logísticos de futuros aportes.

Esta emblemática institución médica cruceña optimizará sus servicios públicos con recursos técnicos que arribarán próximamente. Shigeharu Orihara concluyó: "Hemos donado ese hospital hace 5 décadas, vamos a colaborar de nuevo con equipamiento, eso llegará en uno o dos años".

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