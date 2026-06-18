Controles por San Juan en Cochabamba: Decomisan pirotecnia en "La Cancha" y recuerdan que la multa por fogatas es de Bs 2.000

A pocos días de la celebración de San Juan, la Alcaldía de Cochabamba intensificó las labores de fiscalización para dar cumplimiento a las normativas ambientales. En un operativo sorpresa desarrollado por la Intendencia Municipal en el mercado popular de "La Cancha", las autoridades intervinieron más de diez puestos fijos y lograron el decomiso de una gran cantidad de fuegos artificiales, cuya comercialización se encuentra estrictamente prohibida.

El jefe del Departamento de Defensa al Consumidor, Enrique Viscarra, recordó que desde hace un mes se emitió un comunicado advirtiendo sobre las restricciones de la ordenanza municipal para el mes de junio. "Como autoridades estamos en la obligación y en la responsabilidad de retirar del mercado todo aquello que atenta contra la salud de la población y el medio ambiente", señaló el funcionario, quien detalló que los puestos establecidos intervenidos recibirán una sanción económica al margen de la pérdida de su mercadería.

Asimismo, Viscarra instó a la ciudadanía a denunciar la venta ambulante de pirotecnia, la cual suele mimetizarse en las calles de la ciudad y dificulta las tareas de control.

Rigurosas sanciones para la noche de San Juan

La Alcaldía también enfatizó que las restricciones no se limitan a los fuegos artificiales. El director de Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC), Elvis Gutiérrez, ratificó que el encendido de fogatas está completamente prohibido durante todo el mes de junio y que los infractores serán sancionados con una multa de 2.000 bolivianos.

Gutiérrez aclaró que la sanción aplica de igual manera para quienes utilicen fuego directo bajo el justificativo de preparar parrillas o parrilladas tradicionales. "Evitemos la multa, busquemos otro tipo de alternativas, busquemos el calor de la familia", recomendó la autoridad, advirtiendo que los controles se ejecutarán de forma sorpresiva durante este fin de semana largo.

Para la noche de San Juan, se tiene previsto un despliegue masivo a partir de las 18:00 horas que movilizará a personal de Bomberos, la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR), la Policía Boliviana, subalcaldías y diversas reparticiones municipales.

Escasa oferta de embutidos y combos por bloqueos de carreteras

A diferencia de años anteriores, los mercados cochabambinos muestran un panorama inusual a solo seis días de la festividad. En centros de abasto como el Mercado 25 de Mayo, las comerciantes lamentaron una notable escasez de productos y una baja demanda por parte de los compradores.

La falta de los tradicionales combos de salchichas y embutidos se debe a que las empresas no cuentan con los insumos necesarios para procesar los alimentos, puesto que el transporte de materia prima se encuentra interrumpido por los bloqueos de carreteras que cercan al departamento. "En estas fechas ya había combos, ya estaban saliendo las promociones y ya había venta; ahora no hay nada", relató una de las vendedoras afectadas, describiendo un escenario donde actualmente se registran más comerciantes que clientes en los pasillos.

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