Tome nota: estas son las las prohibiciones y multas vigentes por San Juan en Cochabamba

A días de la festividad de San Juan, la Alcaldía de Cochabamba intensificó los operativos de control para evitar la venta de pirotecnia y el encendido de fogatas, prácticas prohibidas por la normativa municipal debido a su impacto en la calidad del aire y el riesgo de incendios.

El director de Medio Ambiente de la Alcaldía, Elvis Gutiérrez, recordó que la Ordenanza Municipal 4210/2011 prohíbe durante todo junio la comercialización de juegos pirotécnicos en la ciudad.

“Los comerciantes conocen la normativa. Por eso estamos realizando operativos conjuntos con la Intendencia Municipal en diferentes sectores de la ciudad”, señaló.

Los controles ya comenzaron y permitieron el decomiso de productos pirotécnicos en operativos realizados en los mercados de La Cancha, 10 de Febrero y el sector del Cruce Taquiña.

Gutiérrez aclaró que toda la pirotecnia encontrada será decomisada, independientemente de la cantidad ofertada, aunque la normativa no contempla sanciones económicas para los vendedores.

Desde este viernes, las siete subalcaldías se sumarán a los operativos de control y recibirán denuncias de la población, que también podrán realizarse a través de plataformas digitales habilitadas por la Alcaldía.

La autoridad explicó que estas acciones buscan reducir la contaminación ambiental, que suele agravarse durante el invierno debido a la ausencia de lluvias y al incremento de la quema de materiales durante la noche de San Juan.

Asimismo, anunció controles intensivos durante el feriado y la noche del 23 de junio para evitar el encendido de fogatas, especialmente en zonas donde habitualmente se registran incendios, como el Parque Nacional Tunari y sectores de la zona sur de la ciudad.

Gutiérrez recordó que las personas que sean sorprendidas realizando fogatas serán sancionadas con multas de hasta Bs 2.000, de acuerdo con la normativa municipal vigente.

“Por la salud de la población y para reducir la contaminación, invitamos a la ciudadanía a optar por actividades alternativas y evitar prácticas que dañen el medio ambiente”, manifestó.

De forma paralela, la Alcaldía informó que únicamente 13 empresas de embutidos cuentan con certificación oficial para comercializar sus productos durante las celebraciones de San Juan, como parte de los controles destinados a garantizar la seguridad alimentaria de la población.

Mira la programación en Red Uno Play