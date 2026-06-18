"Está muy cerca el alivio para Bolivia": COD espera soluciones tras inicio del diálogo entre la COB y el Gobierno

Un complejo, pero esperanzador escenario político comienza a delinearse en el país tras concretarse el espacio de diálogo entre el Órgano Ejecutivo y los principales líderes sindicales. La viabilidad de este encuentro requirió un esfuerzo de coordinación institucional que finalmente logró congregar a ministros y actores clave de la situación de conflicto.

"Era costoso el acercamiento, sentarse a la mesa de diálogo todos los actores que realmente se necesite que estén, también los ministros", explicó Sósimo Paniagua, ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, al evaluar el inicio de la negociación.

El dirigente gremial subrayó que, tras un necesario cuarto intermedio, la prioridad absoluta de las partes firmantes se centra en la pacificación de las rutas de transporte de forma inmediata.

Los ejes de la reconstrucción económica

Indicó que el debate técnico incluirá la revisión pliego único de la Central Obrera Boliviana (COB), el cual ha sido robustecido con la validación de ocho ejes temáticos adicionales respondidos por la presidencia. Este extenso documento, que abarca un total de 211 puntos específicos, guiará las comisiones de trabajo enfocadas en la preservación del empleo y la distribución equitativa de la producción interna.

Dentro de las prioridades de la agenda social se encuentran reformas profundas en materia de salud, educación, jubilaciones y la propuesta de un incremento del 20% al salario mínimo nacional.

"Lo más importante es cómo hacemos que no se privaticen las empresas estatales", enfatizó Paniagua al detallar las salvaguardas que los trabajadores exigen para blindar el aparato productivo del Estado.

Condiciones judiciales y pacificación nacional

Uno de los puntos más delicados de la negociación involucra la situación jurídica de los ciudadanos que fueron privados de libertad durante las recientes jornadas de movilización social. Ante esta demanda, la respuesta del Gobierno central dejó en claro que se aplicarán criterios de estricta legalidad y evaluación de daños para cada caso particular.

"Está en los ejes temáticos el pedir la liberación de los que están detenidos y el presidente les ha contestado, les dijo que no había problema, siempre y cuando los delitos que se hayan cometido no hayan sido de gravedad o no se hayan comprobado", puntualizó Paniagua.

A pesar de la complejidad técnica que representa este proceso, el sector laboral mantiene un optimismo moderado y asegura que "está muy cerca el alivio para Bolivia".

Mira la programación en Red Uno Play