Barrio San Juan se alista para su aniversario con música, feria y baile

El barrio San Juan de la zona de Villa Primero de Mayo cumple 53 años de fundación y ya alista una serie de actividades para celebrar su aniversario el 23 de junio.

Los vecinos informaron que los preparativos están en su fase final y que las celebraciones comenzarán desde tempranas horas, con la realización de una feria y distintas actividades culturales y sociales.

“Desde las 4 de la tarde tenemos la Feria del Emprendimiento, luego en la tarde tenemos ya todo armado para hacer las elecciones correspondientes”, señalaron los organizadores, quienes destacaron la participación de los vecinos en los ensayos de las candidatas a Miss, Mister y Mister Chiquitita.

El programa también incluye el tradicional desfile y una misa en honor al santo patrono en la parroquia María Asunta, programada entre las 7:00 y 8:00 de la mañana.

Además, para la jornada principal se anunció la presencia de grupos musicales como La Sensación, Carmen Luna y la orquesta Asayé, en un evento totalmente gratuito.

Los organizadores invitaron a la población a participar de las actividades y ser parte de la celebración por un nuevo aniversario del barrio.

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