El drama de una familia de 12 que resisten al frío y la precariedad en dos pequeños cuartos

Doce personas sobreviven en dos pequeños cuartos de madera y calamina, donde la lluvia, el frío y las carencias forman parte de la vida diaria, en Santa Cruz.

“Somos 12 nosotros. Ahorita mi hermana se fue a Chile por el motivo de la economía”, relató una de las jóvenes que hoy lleva el peso del hogar.

La vivienda cuenta con apenas dos habitaciones donde todos comparten espacios para dormir, cocinar y protegerse de las bajas temperaturas. La precariedad es evidente. “Como ve, todo húmedo, a veces más llueve acá que afuera”, agregó.

Pese a las dificultades, los hermanos hacen todo lo posible para que no falte alimento en la mesa. Sin embargo, reconocen que no siempre logran cubrir las necesidades de todos.

“Mucha tristeza, porque a veces hay para darle y a veces no hay. Ellos no entienden como niños, no saben de dónde uno consigue la platita para que ellos coman”, expresó.

El principal apoyo económico proviene de Juan Carlos Hurtado, tío de los menores, quien trabaja como mototaxista para contribuir con los gastos diarios. Sin embargo, las lluvias y el frío reducen las posibilidades de generar ingresos.

A las dificultades económicas se sumó un hecho de inseguridad. Hurtado contó que hace dos semanas fue víctima de un atraco mientras trabajaba. Según relató, los delincuentes lo amenazaron con un arma blanca.

La familia solicita apoyo de la población para afrontar las necesidades más urgentes, entre ellas alimentos, ropa de abrigo y otros insumos básicos. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse a los números 62896450 y 62211451.

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