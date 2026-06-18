Le amputaron la cola a Oslo, el can macheteado en Quillacollo: Buscan ayuda para pagar a la veterinaria

En medio de la indignación por la crueldad animal, surge una luz de esperanza para uno de los canes víctimas de un brutal ataque en el municipio de Quillacollo. "Oslo", el perrito de color caramelo que fue gravemente herido con un machete en el sector de Illataco a principios de junio, fue intervenido quirúrgicamente con éxito, aunque los veterinarios tuvieron que amputarle la cola debido a la gravedad de sus lesiones.

Una batalla por la supervivencia

Tras pasar 11 días desaparecido y herido, y luego de otros 5 días de internación para estabilizarlo debido a su extrema debilidad, Oslo finalmente ingresó al quirófano. La cirugía fue compleja, pero el can ha demostrado una enorme fortaleza.

"El día de ayer ya ha entrado a cirugía, estamos muy felices de que haya salido bien. Posiblemente más adelante tenga una incontinencia porque toda la parte del recto está abierta, pero está siendo muy fuerte y está luchando bastante Oslo para seguir", informó aliviada Yamila Chávez Mérida, activista animalista que asumió el caso.

Actualmente, Oslo se encuentra en etapa de recuperación, utilizando un cono de protección para evitar que se infecten sus heridas suturadas. Permanecerá bajo estricta observación médica en la veterinaria durante aproximadamente cinco días más.

Campaña solidaria: Se necesitan 2.600 bolivianos

Pese a que la clínica veterinaria aplicó descuentos considerables en solidaridad con el caso, la atención médica de emergencia, los días de internación y la cirugía han acumulado una deuda de 2.600 bolivianos.

Por esta razón, activistas y defensores de los animales han lanzado una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos médicos y asegurar que Oslo tenga una segunda oportunidad de vida.

¿Cómo ayudar a Oslo?

La población que desee sumarse a esta causa y aportar "un granito de arena" puede hacerlo a través de los siguientes canales habilitados:

Código QR: Se ha habilitado un código QR directo a nombre de Yamila Chávez Mérida .

Contacto directo: Pueden comunicarse al teléfono 707-94030 .

Redes Sociales: Coordinar el apoyo a través de la página de Facebook "Agape Amor Incondicional por los Animales".

Cada aporte, por más pequeño que sea, es fundamental para saldar la cuenta pendiente y permitir que este valiente sobreviviente complete su rehabilitación.

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