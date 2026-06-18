Persisten los bloqueos en Cochabamba: estas son las carreteras afectadas

A más de un mes del conflicto y de medidas de presión en las carreteras, Cochabamba registra al menos 13 puntos de bloqueo activos en distintas rutas estratégicas del departamento, situación que mantiene interrumpido el tránsito vehicular y ha obligado a suspender las salidas de buses hacia el oriente, occidente y sur del país.

De acuerdo con el informe de transitabilidad, los bloqueos por conflictos sociales se concentran principalmente en la carretera nueva a Santa Cruz y en las rutas que conectan con el Valle Alto.

Entre los puntos afectados se encuentran Puente Ñ, Puente Vinchuta, Puente Ichoa, Paracti, Puente Espíritu Santo, Cruce Epizana-Totora, Puente Sacta, Cruce Vacas, Totora K'asa, Colomi, Kañacota y el sector Shinaota-Chimoré.

Asimismo, varias rutas presentan obstrucciones debido a trabajos de limpieza y mantenimiento, entre ellas Rodeo, Inca Cruce, Retén Pirque, Llavini-Bombeo, Aya Loma, El Churo, Boquerón K'asa, Vinto Puente Khora 2, Cruce Punata, Cruce Tiraque, Trapos, Puente Copachuncho, Yutupampa y Puente Kuri.

Ante este panorama, la Jefatura de Tránsito de la Terminal de Buses de Cochabamba informó que permanecen suspendidas las salidas hacia el oriente por la carretera nueva y antigua a Santa Cruz, donde se reportan bloqueos en Tutimayu, Huaqanqui, Cruce Aguirre, Colomi, Puente Antahuacana de Sillar, Cruce Tablasmonte, Yapacaní, Epizana y Cruce Pocona.

Las salidas hacia el occidente también fueron suspendidas debido a bloqueos en Patacamaya, Konani, Sica Sica y Lahuachaca, en la ruta hacia La Paz, además de Caihuasi, Aranjuez, Cumbre y Ocotavi en la carretera a Oruro.

De igual manera, los viajes hacia el sur del país continúan paralizados por el bloqueo instalado en el sector Cruce Vacas, en la carretera hacia Sucre.

Las autoridades recomiendan a los viajeros mantenerse informados sobre el estado de las rutas antes de planificar cualquier desplazamiento, mientras persisten las medidas de presión en distintos puntos del departamento.

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