La Paz: conozca las marchas, protestas y bloqueos previstos para este jueves

El Comando Departamental de la Policía emitió un reporte actualizado sobre las movilizaciones y cortes de vías previstos para este jueves 18 de junio en las ciudades de La Paz y El Alto, recomendando a la población tomar rutas alternas para evitar retrasos y complicaciones en sus desplazamientos.

De acuerdo con el informe difundido, se prevén actividades de evaluación y coordinación de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos “Túpac Katari”, la Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones sociales en el centro paceño y la ciudad de El Alto.

Foto: Reporte de transitabilidad. Policía Boliviana.

Asimismo, se anunció una concentración y mitin de protesta del sector La Paz Limpia en las inmediaciones del edificio Ex Soboce.

El reporte también advierte sobre un bloqueo de vías en la carretera principal de Río Abajo, protagonizado por comunarios de esa región, situación que podría afectar la circulación vehicular en el sector.

Sin paso vehicular por Kimómetro 0

La Policía informó además que la plaza Murillo permanece sin acceso debido al cierre de vías en el área, por lo que recomendó a conductores y peatones planificar sus recorridos con anticipación.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada sobre la evolución de las movilizaciones y a utilizar rutas alternas mientras duren las medidas de presión anunciadas para esta jornada.

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