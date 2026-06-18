Sector mototaxista inicia bloqueos y exigen soluciones por el combustible

El sector mototaxista inició una medida de presión con bloqueos en Puerto Pailas, Pailón y la zona de Guarayos, en demanda de soluciones a los problemas que, aseguran, enfrentan debido a la calidad del combustible y a la situación económica que afecta al sector.

Según los dirigentes, la protesta reúne a representantes de las federaciones de mototaxistas de todo el departamento, quienes exigen al Gobierno el resarcimiento de los daños atribuidos a la calidad de la gasolina, además de rechazar cualquier incremento en el precio del combustible.

El sector también solicita una reducción del 50% en el pago del SOAT y la implementación de un programa que permita adaptar sus motorizados al uso de Gas Natural Vehicular (GNV), como una alternativa para reducir los costos de operación.

El representante de los mototaxistas, Rubén Cardozo, informó que la medida de presión fue planteada inicialmente por 24 horas. Sin embargo, advirtió que las bases podrían asumir acciones más drásticas si no reciben una respuesta de las autoridades nacionales.

“Hoy la solución está de parte del Gobierno. Si no se atienden los pedidos pendientes del sector mototaxi, nos vamos a un bloqueo indefinido”, afirmó el dirigente.

Pese a las molestias que la protesta puede generar, los movilizados señalaron que se vieron obligados a asumir esta medida para hacer escuchar sus demandas, asegurando que anteriormente ya realizaron gestiones sin obtener respuestas concretas.

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