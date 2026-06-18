¿Aún no cobraste el Bono PEPE? El pago de Bs 450 vence este viernes

Según el último reporte disponible del Contador de Pagos del Programa PEPE, actualizado al 15 de junio de 2026, ya se alcanzó a 2.129.292 beneficiarios en todo el país, lo que representa un avance del 92% en la ejecución de los desembolsos.

Ante la proximidad de la fecha límite, las autoridades exhortaron a las personas habilitadas que aún no realizaron el cobro a acudir a los puntos autorizados para evitar perder el beneficio.

¿Quiénes pueden cobrar el Bono PEPE?

El programa está dirigido a sectores considerados vulnerables y contempla a los siguientes grupos de beneficiarios:

Beneficiarias del Bono Juana Azurduy .

Personas con discapacidad .

Estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio , a través de sus padres o tutores.

Adultos mayores que no perciben una renta de jubilación.

La Gestora Pública recordó que el cobro debe ser realizado por el titular del beneficio y que el único requisito es presentar la cédula de identidad original y vigente.

¿Cómo verificar si está habilitado?

Ante la cercanía del vencimiento, la Gestora recomendó verificar previamente si se figura entre los beneficiarios habilitados.

Para ello, se encuentra disponible la plataforma digital: https://www.gestora.bo/Consultas/BonoPepe

Los interesados solo deben ingresar:

Número de cédula de identidad.

Fecha de nacimiento.

Una vez completados los datos, el sistema permitirá consultar si el beneficiario se encuentra habilitado para el cobro.

Canales de consulta disponibles las 24 horas

La Gestora Pública informó que mantiene activos sus principales canales digitales de verificación durante las 24 horas del día.

Escaneo de código QR

Los usuarios pueden escanear el código QR institucional desde cualquier teléfono inteligente para acceder directamente al formulario de consulta.

¿Qué hacer si existen problemas con los datos?

La entidad informó que brinda asistencia a quienes registren inconvenientes relacionados con la actualización de planillas o diferencias en la información proporcionada por distintas instituciones públicas.

Para estos casos, los ciudadanos pueden comunicarse a través de:

WhatsApp: 67195524

Línea gratuita: 800101070

Las autoridades reiteraron la recomendación de realizar la consulta y el cobro antes del cierre del plazo previsto para este viernes 19 de junio, fecha en la que concluirá oficialmente el pago del Bono PEPE de Bs 450.

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