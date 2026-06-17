Precios de la canasta familiar empiezan a bajar, pero aún no vuelven a la normalidad tras los bloqueos

Tras el levantamiento progresivo de los bloqueos que afectaron al país durante varias semanas, algunos productos de la canasta familiar comenzaron a registrar una disminución en sus precios en los mercados paceños. Sin embargo, comerciantes y consumidores coinciden en que la normalización todavía es lenta y desigual.

Precios bajan poco a poco

Uno de los productos que mostró una rebaja más significativa fue el huevo. Vendedoras del mercado Rodríguez señalaron que el maple de cuarta categoría actualmente se comercializa entre Bs 39 y Bs 50, cuando durante los días más críticos de los bloqueos llegó a costar entre Bs 65 y Bs 80.

Las verduras también registran una reducción paulatina. Los comerciantes indican que productos como la cebolla, la zanahoria, el tomate y la arveja comenzaron a descender de precio a medida que se restablece el abastecimiento desde las regiones productoras.

No obstante, algunos alimentos continúan con precios elevados. La papa, por ejemplo, aún no retorna a los niveles previos al conflicto y sigue comercializándose entre Bs 120 y Bs 140 la arroba, muy por encima de los 40 a 60 bolivianos que costaba antes de los bloqueos.

Frutas continúan con altos costos

En el sector de frutas, los vendedores explicaron que persisten dificultades debido a que todavía no se regularizó completamente el ingreso de productos importados desde países vecinos. “No está llegando normal la fruta de Argentina y Chile”, comentó una comerciante, quien señaló que la escasez mantiene altos algunos precios y limita la oferta.

Foto: Cuadro comparativo de precios antes, durante y después de los bloqueos. Red Uno.

De acuerdo con los datos recopilados en el mercado Rodríguez, la evolución de algunos productos refleja una tendencia a la baja, aunque todavía lejos de la normalidad. El tomate, que antes costaba alrededor de 3 bolivianos la libra y llegó a venderse hasta en 15 bolivianos durante los bloqueos, ahora se encuentra entre 6 y 7 bolivianos. De forma similar, la libra de arveja bajó de 25 a 15 bolivianos, aunque sigue por encima de los 5 bolivianos que costaba anteriormente.

Comerciantes y compradores esperan que la liberación total de las carreteras permita restablecer el abastecimiento y acelerar la reducción de precios en los próximos días, especialmente en productos que aún presentan incrementos considerables.

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