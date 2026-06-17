Bloqueos dejan sin trabajo: fábricas de Cochabamba despiden y mandan a vacaciones forzadas

Los bloqueos que afectan a Cochabamba hace un mes comienzan a golpear con fuerza al sector productivo. Empresas de distintos rubros se han visto obligadas a aplicar medidas como cierres temporales, vacaciones colectivas, adelanto de vacaciones y reducción de operaciones debido a la falta de insumos y la caída de las ventas.

Una de las industrias afectadas es la dedicada a la producción de artículos de plástico. En un recorrido por una empresa cochabambina se constató que gran parte de la maquinaria permanece paralizada desde hace dos semanas por la escasez de materia prima, como PVC, polietileno y policarbonato, cuyos cargamentos no han podido llegar debido a los cortes de ruta y permanecen retenidos en puertos y centros de almacenamiento.

La situación también impactó en la actividad comercial de la firma. Según sus responsables, las ventas disminuyeron en un 60% desde el inicio de los bloqueos, mientras que los costos de transporte se incrementaron considerablemente, afectando la competitividad y el abastecimiento del mercado interno.

Ante este escenario, la empresa se vio obligada a otorgar vacaciones forzadas al 30% de su personal, mientras parte de la maquinaria continúa apagada por falta de insumos.

Los empresarios advierten que, pese a la reducción de la producción, las obligaciones económicas como salarios, impuestos y pagos bancarios continúan vigentes.

La problemática no es aislada. El ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD), Edgar Salazar, señaló que varias empresas del departamento enfrentan dificultades similares.

Explicó que algunas fábricas han cerrado temporalmente, otras aplican vacaciones colectivas y algunas incluso adelantan vacaciones correspondientes a la próxima gestión para sobrellevar la crisis.

Salazar cuestionó además que las demandas laborales hayan sido utilizadas con fines políticos y pidió a la dirigencia nacional de la COB enfocarse en la búsqueda de soluciones a la crisis económica y social que atraviesa el país.

Mientras persisten los bloqueos en diferentes carreteras del departamento, representantes del sector productivo advierten que las pérdidas continúan acumulándose y temen que más empresas se vean obligadas a paralizar actividades si no se restablece la transitabilidad en las rutas de abastecimiento.

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