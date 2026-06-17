Woody vs. una tablet: el inesperado conflicto que plantea Toy Story 5

Después de tres décadas acompañando a generaciones enteras, Woody, Buzz Lightyear y sus inseparables amigos regresan a la pantalla grande con una aventura que conecta directamente con una de las mayores preocupaciones de madres, padres y educadores: el papel de la tecnología en la vida de los niños.

En Toy Story 5, los juguetes de Bonnie descubren que ya no son el centro de atención. La llegada de Lilypad, una moderna tablet con forma de rana, cambia por completo la dinámica de la habitación y plantea una pregunta que muchos adultos se hacen a diario: ¿las pantallas están reemplazando al juego tradicional?

“Los juguetes en realidad no envejecen, pero el mundo sí”, resumió Andrew Stanton, director y guionista de la película, al explicar el enfoque de esta nueva historia.

Woody y Buzz frente a un nuevo rival

A diferencia de entregas anteriores, esta vez los enemigos no son coleccionistas, guarderías ni juguetes olvidados. El gran desafío llega desde la tecnología.

Lilypad cree tener la mejor solución para ayudar a Bonnie a relacionarse con otros niños: conectarla mediante chats y espacios virtuales. Sin embargo, Jessie, Woody y Buzz defienden otra idea: la amistad se construye jugando, compartiendo experiencias y creando historias juntos.

La película evita demonizar la tecnología, pero plantea un debate actual sobre el equilibrio entre el mundo digital y las experiencias reales.

¿Los niños juegan menos que antes?

Uno de los temas centrales de la película es cómo han cambiado las formas de jugar.

Hoy las habitaciones infantiles siguen llenas de juguetes, pero también de celulares, tablets, videojuegos y plataformas digitales. En lugar de desaparecer, el juego se transformó y se expandió a nuevos escenarios.

Toy Story 5 refleja justamente esa realidad que viven millones de familias alrededor del mundo: niños que crecen entre muñecos, videojuegos, redes sociales y contenido digital.

Imagen captura de video.

El mensaje más importante de la película

Más allá de la nostalgia y las risas, la nueva producción de Pixar deja una reflexión poderosa.

La historia recuerda que el verdadero protagonista de la infancia no es un juguete ni una pantalla, sino la capacidad de los niños para imaginar, crear y jugar.

Cuando un niño juega inventa historias, expresa emociones, resuelve conflictos, desarrolla habilidades sociales y descubre quién es. Y según los especialistas consultados por distintos medios internacionales, esa experiencia sigue siendo insustituible incluso en plena era digital.

Los nuevos personajes que llegan a Toy Story

Además del regreso de Woody, Buzz y Jessie, la película incorpora varias figuras que prometen convertirse en favoritas del público:

Lilypad , una tablet inteligente con forma de rana.

Blaze , una niña apasionada por la tecnología y los animales.

Smarty Pants , un juguete tecnológico que busca una segunda oportunidad.

Snappy , una cámara de juguete nostálgica que guarda recuerdos especiales.

Atlas , un hipopótamo parlante equipado con GPS.

Una nueva generación de Buzz Lightyear de alta tecnología, que protagonizan una de las tramas más divertidas de la película.

Imagen captura de video.

Un regreso cargado de nostalgia

Treinta años después de escuchar por primera vez “Yo soy tu amigo fiel”, Toy Story vuelve a tocar fibras emocionales en grandes y chicos. Esta vez lo hace abordando un tema profundamente contemporáneo: cómo encontrar el equilibrio entre la tecnología y la magia de jugar.

Y como siempre, Woody y Buzz recuerdan que la amistad, la imaginación y las aventuras compartidas siguen siendo tesoros que ninguna pantalla puede reemplazar.

Con información de Clarín

Mira la programación en Red Uno Play