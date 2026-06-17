¿Lo recuerdas? El argelino de la risa más famosa de internet reapareció en pleno Mundial

El Mundial 2026 sigue regalando momentos inolvidables dentro y fuera de la cancha. Esta vez, uno de los protagonistas no fue un futbolista ni una estrella del torneo, sino un viejo conocido de internet que volvió a hacerse viral más de una década después de alcanzar la fama mundial.

Durante el partido entre Argelia y Brasil, las cámaras captaron en las tribunas al argelino que se hizo célebre en 2013 por una risa tan contagiosa que dio la vuelta al mundo y se convirtió en uno de los memes más populares de la década.

Con un retrato en las manos y una enorme sonrisa, el hombre revivió el gesto que lo llevó a la fama, provocando inmediatamente la reacción del público y una ola de comentarios en redes sociales.

De una audición a la fama mundial

Su historia comenzó en 2013 durante una audición televisiva en Argelia. Mientras participaba en el programa, una risa espontánea e incontrolable terminó robándose toda la atención.

El video se difundió rápidamente por internet y, en cuestión de días, se transformó en un fenómeno viral compartido por millones de personas alrededor del mundo.

Desde entonces, su imagen ha sido utilizada en innumerables memes, videos y compilaciones humorísticas, convirtiéndolo en uno de los rostros más reconocibles de la cultura viral.

El Mundial también tiene espacio para la nostalgia

La aparición del popular personaje durante el encuentro mundialista despertó recuerdos entre quienes crecieron en la era dorada de los videos virales.

Muchos usuarios celebraron volver a verlo en pantalla, destacando que, pese al paso de los años, conserva la misma energía y la característica reacción que lo convirtió en una figura de internet.

Una vez más, el fútbol demostró que los Mundiales no solo se viven con goles y emociones deportivas, sino también con historias curiosas que terminan conquistando las redes sociales.

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