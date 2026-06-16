Messi y Dibu lucirán parches históricos en el debut de Argentina en el Mundial 2026

La Selección argentina iniciará su defensa del título mundial con un detalle que no pasará desapercibido. En el debut ante Argelia, varios futbolistas albicelestes lucirán insignias especiales incorporadas por la FIFA para reconocer trayectorias y logros históricos en la Copa del Mundo.

Entre ellos sobresalen Lionel Messi y Emiliano “Dibu” Martínez, quienes llevarán parches exclusivos reservados para un grupo muy reducido de jugadores.

El reconocimiento histórico para Messi

El capitán argentino utilizará el denominado Legacy Patch, una insignia creada para distinguir a los futbolistas que disputaron al menos cinco Copas del Mundo.

La presencia de Messi en esa selecta lista tiene un valor todavía mayor. Además de cumplir con el requisito, el rosarino se convertirá en el primer jugador de la historia en disputar seis Mundiales, una marca que amplía aún más su legado con la camiseta argentina.

El emblema también será utilizado por otras leyendas del fútbol internacional como Cristiano Ronaldo, Luka Modrić, Manuel Neuer y Yuto Nagatomo.

El premio que llevará Dibu Martínez

Por su parte, Emiliano Martínez lucirá el parche Golden Glove, reservado para los arqueros que fueron distinguidos como los mejores guardametas de una Copa del Mundo.

El marplatense obtuvo ese reconocimiento en el Mundial de Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, donde fue una de las grandes figuras del equipo dirigido por Lionel Scaloni y resultó decisivo en la conquista del título.

Foto EFE

Solo otros dos arqueros presentes en el Mundial 2026 tienen derecho a utilizar esta insignia: Manuel Neuer, ganador del premio en Brasil 2014, y Thibaut Courtois, distinguido tras Rusia 2018.

Una nueva era para las camisetas mundialistas

La implementación de estos parches forma parte de una nueva estrategia comercial impulsada por la FIFA para destacar hitos individuales dentro del torneo.

Además del Legacy Patch y el Golden Glove, el organismo creó una tercera insignia destinada a los ganadores de la Bota de Oro en Mundiales anteriores. Entre los futbolistas que pueden lucirla aparecen nombres como Harry Kane, Kylian Mbappé y James Rodríguez.

Los debutantes argentinos también tendrán su distintivo

La Selección argentina contará además con diez jugadores que llevarán el parche de debutante mundialista, una insignia colocada debajo del logo oficial del torneo.

Los futbolistas que estrenarán participación en una Copa del Mundo son:

Juan Musso

Gerónimo Rulli

Valentín Barco

Marcos Senesi

Facundo Medina

José Manuel López

Giuliano Simeone

Nicolás Paz

Nico González

Gio Lo Celso

Para muchos de ellos será la primera experiencia en el escenario más importante del fútbol internacional, mientras que para Messi y Dibu será una nueva oportunidad de seguir agrandando una historia que ya ocupa un lugar privilegiado en la memoria del fútbol argentino.

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