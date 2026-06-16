La previa del duelo entre Argentina y Argelia por el Mundial 2026 se vio empañada por graves incidentes entre hinchas de ambas selecciones en Times Square, uno de los lugares más emblemáticos y concurridos de Nueva York. Los enfrentamientos ocurrieron pocas horas antes del partido que se disputará este martes por la primera fecha del Grupo J.

Videos difundidos en redes sociales muestran a aficionados argentinos y argelinos intercambiando golpes de puño, patadas, empujones e incluso lanzándose distintos objetos en medio de una multitud de turistas y familias. Las imágenes también reflejan momentos de tensión con niños corriendo para alejarse de la pelea y transeúntes intentando frenar las agresiones.

Según medios internacionales, los incidentes se habrían originado tras una serie de insultos y gestos provocadores entre integrantes de ambas hinchadas. La policía intervino para controlar la situación y dispersar a los involucrados, aunque hasta el momento no existe un informe oficial que confirme la cantidad de heridos o detenidos.

Mientras las imágenes de la batalla campal se viralizaban en internet, miles de aficionados argentinos participaron de un multitudinario banderazo en Kansas City para brindar su apoyo a la Albiceleste en el inicio de la defensa del título conquistado en Qatar 2022.

Dentro de la cancha también se anticipa un duelo intenso. Argelia llega al Mundial con la intención de competir de igual a igual frente al vigente campeón del mundo. El defensor Rafik Belghali dejó clara la postura del plantel africano al asegurar en la previa que su selección no le teme a Argentina y que buscará dar la sorpresa en su estreno mundialista.

El encuentro entre argentinos y argelinos está programado para las 21:00 y marcará el debut de ambas selecciones en el Grupo J de la Copa del Mundo.

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