Red Uno en el Mundial: locura total en la previa del Argentina vs Argelia

La expectativa por el debut de Argentina en el Mundial 2026 se siente en cada rincón de Kansas City. A pocas horas del encuentro frente a Argelia, el equipo periodístico de Red Uno de Bolivia se trasladó hasta los alrededores del estadio para mostrar el ambiente que viven los aficionados antes de uno de los partidos más esperados de la jornada.

Desde el lugar de los hechos, el corresponsal Alejandro López reportó una gran afluencia de hinchas argentinos que comenzaron a formar largas filas para ingresar a las diferentes zonas habilitadas para seguir la actividad mundialista. Muchos de ellos se concentraron en el Fan Fest, donde primero observarán el compromiso entre Senegal y Francia antes de enfocarse en el estreno de la Albiceleste.

Según explicó López, el estadio donde jugarán Argentina y Argelia se encuentra a unos 20 minutos del Fan Fest y existen buses gratuitos para trasladar a los aficionados. Quienes no logren ingresar al escenario deportivo podrán disfrutar del encuentro a través de las pantallas gigantes instaladas en la zona.

Durante la cobertura, varios aficionados compartieron sus impresiones con Red Uno. Uno de ellos señaló que, ante la ausencia de Bolivia en la Copa del Mundo, decidió apoyar a una selección sudamericana. “Como Bolivia no clasificó, toca apoyar a los equipos de nuestra región, y Argentina representa a Sudamérica”, comentó.

La confianza también reina entre los seguidores argentinos. Un hincha albiceleste aseguró que el equipo dirigido por Lionel Scaloni llega en gran forma para defender el título conquistado en Qatar 2022.

“Argentina está sólida, tiene un equipazo y hoy saldrá a ganar como siempre”, afirmó.

El encuentro entre Argentina y Argelia se disputará desde las 21:00 y podrá seguirse en vivo por Red Uno de Bolivia y sus plataformas digitales.

Mira la programación en Red Uno Play