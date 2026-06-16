¿Real o IA? El escalofriante video de una muñeca que se mueve sola desata el pánico en las redes

Un inquietante video grabado en un mercado callejero de México ha levantado polémica en el entorno digital tras mostrar a un juguete que se mueve de forma inexplicable. Las plataformas TikTok y X se inundaron de reacciones ante el material audiovisual que expone una situación aparentemente de otro mundo.

A primera vista, el objeto de cabello negro y vestimenta roja reposa completamente inerte sobre un tablón de ventas junto a mercancía común. No obstante, al momento en que el lente de la cámara se fija en ella, la figura eleva el rostro paulatinamente hasta clavar una mirada siniestra y una mueca perturbadora.

Debate entre la edición y lo paranormal

La velocidad con la que se propagó el contenido lo posicionó de inmediato entre las principales tendencias globales de la jornada. Miles de internautas manifestaron su profunda incomodidad y temor ante el realismo de las imágenes que circulan en la red.

Mientras un sector de la audiencia busca fundamentos técnicos basados en la manipulación digital o efectos visuales sofisticados, otros sugieren que se trata de una manifestación sobrenatural genuina. La falta de consenso mantiene el video bajo el escrutinio público, alimentando el eterno mito de los objetos 'malditos' en la era moderna.

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