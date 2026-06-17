El rosa Barbie se tomó el Mundial y los botines fucsias son la nueva sensación

Más allá de los goles, las figuras y las sorpresas deportivas, el Mundial 2026 dejó una curiosidad que no pasó desapercibida para los aficionados: la gran cantidad de jugadores que lucen botines de color rosa, fucsia o magenta.

La tendencia se repite en prácticamente todas las selecciones. Delanteros, defensores, mediocampistas e incluso arqueros comparten una misma elección estética que ha despertado preguntas entre los seguidores del torneo. Sin embargo, la explicación no responde a ningún acuerdo entre equipos ni a una iniciativa de la FIFA.

La razón está relacionada con una tendencia global que comenzó a gestarse varios años antes del inicio de la Copa del Mundo.

Una apuesta anticipada por las grandes marcas

Las principales firmas deportivas desarrollan sus colecciones con varios años de anticipación y suelen apoyarse en estudios especializados sobre moda, comportamiento del consumidor y tendencias internacionales.

En mayo de 2024, la consultora internacional WGSN (Worth Global Style Network), junto con la empresa especializada Coloro, identificó al Electric Fuchsia como uno de los colores dominantes para la temporada primavera-verano 2026. Según los expertos, este tono transmite energía, optimismo, creatividad y dinamismo.

Con esas proyecciones sobre la mesa, fabricantes como Nike, Adidas y Puma comenzaron a diseñar líneas de calzado que incorporaban distintas variantes del rosa, el fucsia y el magenta, colores que finalmente llegaron a las canchas mundialistas.

Foto AFP.

Más visibilidad en televisión y redes sociales

La elección también responde a criterios comerciales y de marketing.

En un terreno de juego predominantemente verde, los tonos fucsias generan un fuerte contraste visual, permitiendo que los botines destaquen de inmediato en las transmisiones televisivas, las repeticiones y las fotografías.

Además, estos colores tienen una gran capacidad de atraer la atención en plataformas digitales, donde gran parte del consumo futbolístico ocurre actualmente. Cuanto más llamativo es un producto, mayor es su potencial de viralización y reconocimiento de marca.

El rosa domina la industria deportiva

Paralelamente, el Pantone Color Institute presentó para la misma temporada una paleta cargada de colores vibrantes y optimistas, donde distintas variantes del rosa ocuparon un lugar protagónico.

Tonos como Tea Rose, Amaranth Pink y el denominado Tickled Pink comenzaron a aparecer en prendas deportivas, accesorios y campañas publicitarias, consolidando al fucsia como uno de los colores más influyentes del año.

Messi, la excepción a la regla

En medio de la ola de botines rosas, Lionel Messi optó por un camino diferente.

Foto AFP.

El capitán argentino utiliza un modelo especialmente diseñado para este Mundial que combina blanco, celeste y detalles dorados, inspirado en los colores de la Selección Argentina y en los botines que utilizó durante los primeros años de su carrera profesional.

La propuesta busca rendir homenaje a su trayectoria mundialista, desde su debut en Alemania 2006 hasta la conquista del título en Qatar 2022, alejándose deliberadamente de la tendencia cromática dominante del torneo.

Como ocurre en cada Copa del Mundo, las marcas reservan diseños exclusivos para sus principales figuras. Y en el caso de Messi, el objetivo fue destacar no solo por su juego, sino también por una identidad visual única que rompe con el color que hoy domina las canchas del Mundial 2026.

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