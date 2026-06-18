¡A sacar los abrigos! Un frente frío provocará descenso de temperaturas en estos departamentos

Los días cálidos podrían quedar atrás temporalmente. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anunció el ingreso de un frente frío que afectará a varias regiones del país durante el fin de semana, provocando un descenso tanto de las temperaturas mínimas como de las máximas.

Las zonas que sentirán con mayor intensidad este cambio climático serán los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, además de regiones del Chaco tarijeño y el trópico de Cochabamba.

Según informó el director departamental del Senamhi en Cochabamba, Erick Sossa, se prevé una disminución importante de las temperaturas durante el sábado y domingo.

“Vamos a tener descenso de mínimas y máximas. Mínimas alrededor de los 17 grados el fin de semana y máximas entre 22 y 24 grados”, explicó la autoridad.

El fenómeno traerá jornadas más frescas de lo habitual y obligará a muchas familias a volver a utilizar ropa de abrigo, especialmente durante las primeras horas de la mañana y por las noches.

¿Cuándo mejorará el tiempo?

De acuerdo con los pronósticos, las bajas temperaturas se mantendrán durante gran parte del fin de semana. Sin embargo, para el inicio de la próxima semana se espera una recuperación gradual de las condiciones climáticas y un ascenso paulatino de los registros térmicos.

Senamhi activa alerta por fuertes vientos

Además del descenso de temperaturas, el Senamhi emitió un aviso meteorológico por vientos moderados a temporalmente fuertes en los departamentos de Potosí y Tarija.

La institución informó que se esperan ráfagas provenientes del oeste-noroeste con velocidades que podrían oscilar entre los 40 y 70 kilómetros por hora.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente en zonas expuestas, debido a que las fuertes ráfagas podrían generar reducción de visibilidad, caída de ramas y otras afectaciones puntuales.

Con el ingreso de este frente frío, Bolivia se prepara para un fin de semana marcado por temperaturas más bajas y condiciones meteorológicas que obligarán a estar atentos a los reportes oficiales.

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