Reportan que el padre de Messi se encuentra hospitalizado y "en estado grave"

El espectacular estreno de Leo Messi en el Mundial 2026 estuvo marcado por una mezcla de alegría y angustia. El astro argentino anotó los tres goles con los que Argentina derrotó a Argelia, pero sus lágrimas en pleno partido no estuvieron relacionadas únicamente con la emoción deportiva.

Según reveló el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el padre del futbolista, Jorge Messi, de 68 años, atraviesa un grave problema de salud y permanece hospitalizado en Argentina. De acuerdo con el comunicador, el estado del progenitor del capitán albiceleste se habría agravado durante los últimos días, generando una profunda preocupación en el entorno familiar.

"Desde el año pasado Jorge Messi tiene un problema de salud bastante grave. No está bien de salud. En los últimos días hubo algunas situaciones que agravaron un poco más su estado y Lionel está viviendo esa preocupación como cualquier hijo lo haría", explicó Feinmann, quien evitó ofrecer detalles sobre el diagnóstico.

La situación obligó a Messi a viajar a Estados Unidos para disputar el Mundial mientras dejaba a su padre en Argentina. El vínculo entre ambos siempre ha sido muy cercano, por lo que el jugador afronta el torneo en medio de la incertidumbre por la evolución de su familiar.

Tras el encuentro frente a Argelia, el delantero reconoció que atravesó jornadas complicadas, aunque evitó brindar detalles.

“Pasé unos días difíciles y complicados. Agradecido a toda la delegación y a mis compañeros porque estuvieron al lado mío y me dieron mucha fuerza”, expresó luego de ser elegido como la figura del partido.

La noche terminó siendo histórica para el campeón del mundo. Además de conseguir el primer triplete de su carrera en una Copa del Mundo, Messi alcanzó los 16 goles mundialistas e igualó el récord del alemán Miroslav Klose. Sin embargo, más allá de los récords y la celebración, la atención del crack argentino parece estar puesta en la salud de su padre, mientras el mundo del fútbol permanece atento a cualquier novedad sobre su estado.

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