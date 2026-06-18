Tras comenzar con triunfo su camino en el Mundial 2026, México y Corea del Sur se enfrentan este jueves en uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos. Ambos llegan con tres puntos y la ilusión intacta de asegurar anticipadamente su clasificación a la siguiente ronda.

El encuentro se disputará este jueves 18 de junio desde las 21:00 (hora de Bolivia) en el Estadio Guadalajara. El árbitro designado es el uruguayo Gustavo Tejera. La transmisión en vivo podrá seguirse por la señal de Red Uno.

México quiere hacer historia ante su gente

La selección anfitriona arrancó su Mundial con autoridad tras vencer 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Azteca. Ahora, impulsado por el apoyo de miles de aficionados, el equipo dirigido por Javier Aguirre buscará un nuevo triunfo que le permita romper una racha histórica: en las ediciones de México 1970 y México 1986 nunca logró ganar sus dos primeros partidos.

En ofensiva, el Tri volverá a confiar en una dupla que genera ilusión. Julián Quiñones, autor del primer gol del torneo, estará acompañado por el experimentado Raúl Jiménez, uno de los líderes del plantel mexicano.

Foto EFE.

Corea del Sur llega encendida y quiere dar otro golpe

Enfrente estará una Corea del Sur que sorprendió en su estreno al remontar un complicado encuentro ante República Checa y quedarse con una valiosa victoria por 2-1.

El conjunto dirigido por Hong Myung-bo cuenta con figuras capaces de marcar diferencias en cualquier momento. El liderazgo de Son Heung-min, el talento de Lee Kang-in y el gran momento futbolístico de Hwang In-beom, quien brilló en el debut con un gol y una asistencia, alimentan la ilusión asiática.

Además, el antecedente más reciente entre ambos seleccionados anticipa un duelo equilibrado. En diciembre de 2025 empataron 2-2 en un amistoso disputado en Nashville, donde Santiago Giménez rescató la igualdad para México con un gol agónico en tiempo de descuento.

Foto EFE.

Probables formaciones

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Brian Gutiérrez, Gil Mora; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim Min-jae, Cho Yu-min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kang-in, Lee Jae-sung, Son Heung-min; Oh Hyeon-gyu. DT: Hong Myung-bo.

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