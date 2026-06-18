La Copa Mundial 2026 vuelve a encender motores este jueves 18 de junio con cuatro partidos que podrían comenzar a definir el futuro de varias selecciones en los grupos A y B.

La jornada arrancará al mediodía con el enfrentamiento entre República Checa y Sudáfrica en el Atlanta Stadium, un duelo donde ambos necesitan sumar para mantenerse en carrera.

Más tarde, desde las 15:00, Suiza se medirá con Bosnia y Herzegovina en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Los europeos buscarán dar un paso firme hacia la clasificación en un encuentro que promete ser muy disputado por la paridad mostrada por ambos equipos en sus anteriores presentaciones.

A las 18:00 será el turno de Canadá y Catar en el BC Place de Vancouver. El conjunto anfitrión intentará aprovechar el apoyo de su público para sumar tres puntos que lo acerquen a los octavos de final, mientras que los asiáticos están obligados a reaccionar para no complicar sus aspiraciones.

El plato fuerte llegará a las 21:00 cuando México enfrente a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara. Ambos seleccionados debutaron con victoria y una nueva celebración podría dejarlos con un pie en la siguiente ronda. El encuentro genera gran expectativa entre los aficionados y se perfila como uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos hasta el momento, este partido irá en vivo por la Red Uno de Bolivia.

La FIFA designó a Tori Penso para el República Checa-Sudáfrica, João Pinheiro para el Suiza-Bosnia, Cristián Garay para el Canadá-Catar y Gustavo Tejera para impartir justicia en el esperado choque entre mexicanos y surcoreanos. Una jornada cargada de tensión y emociones que podría empezar a marcar el rumbo del Mundial.

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