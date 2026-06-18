Chicho Serna desde el Mundial 2026: "Ganar el primer partido es casi asegurarte la clasificación"

En la antesala del esperado debut de la selección de Colombia en la Copa del Mundo 2026, los enviados especiales de la Red Uno de Bolivia conversaron en exclusiva con una de las máximas leyendas del fútbol sudamericano: Mauricio Alberto "Chicho" Serna Valencia. El exfutbolista y actual dirigente deportivo ofreció su radiografía sobre las expectativas que rodean al combinado cafetalero en esta cita mundialista.

La importancia del debut en el nuevo formato

Con la experiencia de haber sido un emblema de su selección y de haber brillado en el fútbol argentino, Serna analizó el valor estratégico de arrancar el torneo con el pie derecho, especialmente bajo el formato actual de la competición.

"En mundiales para mí el primer partido es muy importante, y más ahora que clasifican los ocho mejores terceros. Entonces, ganar el primer partido es casi, casi que asegurarte ese cuarto partido (octavos de final), y ahí, cuando es mano a mano, cualquier cosa puede pasar", destacó "Chicho" a los micrófonos de la red televisiva boliviana.

El exfutbolista se mostró optimista y respaldó plenamente el proceso actual: "Yo estoy tranquilo y confío mucho en la selección, en lo que va a ser su cuerpo técnico y en cada uno de los futbolistas, porque nos van a representar como un país lo merece, como un país lo exige y como ellos lo tienen para dar".

Experiencia, juventud y liderazgo: La fórmula por la gloria

Para Serna, la clave del éxito de esta Colombia radica en el equilibrio de su plantel, el cual combina a figuras consolidadas con nuevos talentos con el objetivo de alcanzar la primera Copa del Mundo para el país.

El referente resaltó los pilares fundamentales del equipo:

La base del proceso: "Importante que mantiene un grupo que ya se conoce muy bien, un grupo que hay varios de los que jugaron en Rusia (2018)".

El capitán y referente: "Confío en James (Rodríguez), confío mucho en la selección (...) confiamos en él como nuestro capitán, por más que hoy Lucho (Luis) Díaz tenga otro nivel, mucho más importante".

El poder ofensivo: El exmediocampista también ponderó el gran momento de Luis Díaz y de Luis Suárez, actual goleador en Portugal, como piezas clave del ataque.

Mientras se difundían las declaraciones de la leyenda colombiana, la selección dirigida por el cuerpo técnico cafetalero ya disputa en este preciso momento su primer encuentro mundialista frente a su similar de Uzbekistán. El compromiso se lleva a cabo en el legendario Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde los sudamericanos buscan consolidar los primeros tres puntos que validen la confianza de "Chicho" Serna y de todo su país.

Mira la programación en Red Uno Play