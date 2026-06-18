¡De no creer! El impresionante mural en Cabo Verde que inmortaliza a su arquero Vozinha

En las últimas horas se ha viralizado un video que muestra el impresionante mural con el que Cabo Verde inmortalizó a su portero Vozinha. Las calles de la capital se llenaron por completo de ciudadanos entusiasmados para inaugurar esta gigantesca obra de arte en honor a su destacado futbolista.

El nacimiento de un fenómeno

La espectacular pintura urbana plasma la figura del guardameta Josimar José Évora Dias con el uniforme amarillo de la selección debutante. El homenaje materializa el orgullo de todo un país luego de que el arquero, con un modesto valor de mercado de 50 mil euros, frenara a España.

El impacto de sus atajadas provocó que el veterano de 40 años pasara de tener 50 mil seguidores en Instagram a la increíble cifra de 13.3 millones. Sin embargo, este enorme fenómeno mediático digital es apenas la superficie de una historia que ya trascendió las plataformas sociales.

Detrás de su famoso apodo, que significa abuelita en portugués, se esconde una infancia humilde donde fue criado exclusivamente por sus abuelos en Mindelo. Aquel niño competitivo y rebelde que volvía enfadado a casa se convirtió en el ‘héroe’ de una nación de 530 mil habitantes.

El camino hacia la gloria

Antes de alcanzar este reconocimiento, el arquero consolidó una carrera nómada que incluyó discretos pasos por ligas de Angola, Moldavia, Chipre y Eslovaquia. Tras salvar los balones clave de Marc Cucurella y Ferran Torres, el futbolista rompió en llanto frente a la prensa.

Mira la programación en Red Uno Play