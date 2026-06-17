¿Dónde queda Uzbekistán, el país cuya selección enfrenta hoy a Colombia en el Mundial?

Uzbekistán, oficialmente República de Uzbekistán, es un país sin salida al mar ubicado en Asia Central. Limita con Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Afganistán y Turkmenistán, y junto con Liechtenstein es uno de los dos únicos países "doblemente aislados" del mar en el mundo.

Su capital política y económica es Taskent. Con más de 38 millones de habitantes, este país independizado de la Unión Soviética en 1991 basa su economía en gas natural, petróleo, oro, algodón "oro blanco", uranio y textiles. Su moneda es el som uzbeko UZS. Más allá de la economía, Uzbekistán deslumbra por su historia.

Fue eje de la Ruta de la Seda y guarda tesoros como Samarcanda, Bujará y Jiva. En Samarcanda se alzan la necrópolis Shah-i-Zinda y el Mausoleo Gur-e Amir de Tamerlán. En Bujará destaca el Gran Minarete de Kalon, de 47 metros y construido en el siglo XII.El rival de Colombia en su debut

Los "Lobos Blancos" Oq boʻrilar jugarán su primer Mundial tras 35 años de intentos fallidos. Aseguraron el cupo el 5 de junio de 2025 con empate 0-0 vs Emiratos Árabes Unidos, quedando segundos del Grupo A detrás de Irán. Es la primera selección de Asia Central en clasificar a una Copa del Mundo. Su selección se formó tras la independencia: el primer partido oficial fue el 17 de junio de 1992 vs Tayikistán 2-2.

Hoy la lidera Fabio Cannavaro, campeón del mundo 2006, y tiene como figura a Abdukodir Khusanov, central de 22 años del Manchester City. El capitán y goleador histórico es Eldor Shomurodov con 40 goles. El duelo vs Colombia será este miércoles 17 de junio desde las 22:00 hora de Bolivia en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Grupo K completado por Portugal y Congo.

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