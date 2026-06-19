Duelo final de infarto: Juan Pablo de Be Yourself se impuso ante Andrés en una noche llena de ritmo

La noche de La Gran Batalla llegó a su momento más esperado con el duelo final entre Andrés, de UN1TY, y Juan Pablo, de Be Yourself, quienes se enfrentaron en una presentación llena de energía, precisión y mucha actitud sobre la pista.

Ambos finalistas interpretaron las mismas piezas musicales durante un minuto, una dinámica que permitió al jurado evaluar cada movimiento, cada paso y cada recurso escénico desarrollado por los bailarines.

La velada estuvo marcada por el talento, el ritmo y la emoción de una competencia que mantuvo la expectativa hasta el último segundo. Andrés y Juan Pablo dejaron todo en la pista, demostrando por qué lograron llegar a la instancia final.

Aunque la contienda fue bastante reñida, solo uno podía quedarse con la victoria. Tras la evaluación del jurado, el ganador de La Gran Batalla fue Juan Pablo, representante de Be Yourself.

Con este triunfo, la academia Be Yourself, dirigida por Luhan Ortiz, celebró una noche histórica dentro de la competencia. Juan Pablo no solo demostró su talento y dominio escénico, sino que también se llevó el gran premio: un televisor.

La final cerró con emoción, aplausos y el reconocimiento a dos bailarines que entregaron todo sobre el escenario. Sin embargo, esta vez la pista coronó a Juan Pablo como el gran campeón de La Gran Batalla.

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