La Gran Batalla ya tiene finalistas: Juan Pablo y Andrés van por el premio mayor

La tercera batalla de la gala de este viernes llegó con máxima intensidad en Superstars, donde los participantes se enfrentaron por un lugar en la gran final de La Gran Batalla.

El primer versus se disputó en la temática all style y tuvo como protagonistas a Rhildo y Juan Pablo, ambos representantes de Be Yourself. Los dos bailarines dejaron todo sobre la pista, mostrando ritmo, actitud y dominio escénico en una presentación que mantuvo la expectativa del público y del jurado.

Tras evaluar el desempeño de ambos participantes, los jueces decidieron que Juan Pablo avanzaba a la final, convirtiéndose en el primer finalista de la competencia.

La segunda batalla de la ronda enfrentó a Andrés, de UN1TY, contra Lissie, de Be Yourself, en uno de los duelos más impactantes de la gala. Ambos demostraron gran nivel, presencia y conexión con la música, logrando dejar sorprendidos a los presentes.

Sin embargo, solo uno podía continuar en competencia. Luego de una difícil decisión, el jurado determinó que Andrés pasaba a la gran final.

Con estos resultados, Juan Pablo y Andrés se convierten en los finalistas de La Gran Batalla, representando a dos academias que han demostrado talento, disciplina y fuerza durante toda la competencia.

La final promete ser una verdadera explosión de ritmo, emoción y espectáculo, donde ambos bailarines buscarán quedarse con el premio mayor y el reconocimiento del público y los jueces.

Mira la programación en Red Uno Play