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Autoridades y bloqueadores se reunirán esta noche en San Julián en busca de una salida al conflicto

La Gobernación confía en alcanzar un acuerdo para levantar la medida de presión, aunque mantiene previsiones ante posibles tensiones.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

20/06/2026 18:38

Agregar Reduno en
Santa Cruz, Bolivia

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En medio de un bloqueo que ya se prolonga por 38 días, este sábado a las 19:30 está prevista una reunión clave entre autoridades departamentales y los sectores movilizados en San Julián, con el objetivo de encontrar una solución que permita levantar la medida de presión.

En el encuentro se confirmó la participación del gobernador Juan Pablo Velasco, quien buscará acercar posiciones con los bloqueadores y destrabar el conflicto mediante el diálogo.

El punto de bloqueo se mantiene instalado en una ruta estratégica que conecta al departamento de Santa Cruz con Beni y atraviesa una de las principales zonas de producción agrícola del país.

La interrupción del tránsito ha generado afectaciones al transporte de pasajeros, productores, transportistas y al traslado de alimentos, combustibles y otros insumos esenciales.

Desde la Gobernación se considera posible que el conflicto pueda resolverse durante las próximas horas si se logra un acuerdo en la mesa de diálogo. Sin embargo, también se han tomado previsiones ante un eventual escenario de tensión o posibles enfrentamientos durante el desarrollo de la jornada.

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