Hallan presunto artefacto explosivo durante operativo de desbloqueo en la ruta Cochabamba-Oruro

Un presunto artefacto explosivo fue encontrado este sábado en el kilómetro 57 de la carretera que conecta Cochabamba con Oruro y La Paz, durante un operativo conjunto de desbloqueo ejecutado por efectivos policiales y militares.

El hallazgo se produjo cuando el contingente que avanzaba en las tareas de limpieza de la vía detectó un promontorio de piedras y cartones, por lo que se dispuso de inmediato un perímetro de seguridad ante la posibilidad de que se tratara de un explosivo.

Personal especializado de la Dirección de Bomberos acudió al lugar para verificar el objeto y proceder con su desactivación. Según el reporte preliminar, el artefacto estaba conectado a una guía y habría sido colocado de manera intencional entre los obstáculos instalados sobre la carretera.

Las labores de investigación y neutralización obligaron a detener temporalmente el avance del operativo. Mientras se desarrollaban estos trabajos, se escucharon al menos tres fuertes detonaciones de dinamita en sectores cercanos.

De acuerdo con reportes preliminares, existirían grupos de personas ubicados aproximadamente a cinco kilómetros del lugar del hallazgo que estarían en posesión de otros artefactos explosivos. Esta situación mantiene en alerta a las fuerzas del orden que continúan con el despeje de la ruta.

El operativo forma parte de las acciones desplegadas para restablecer la transitabilidad en la carretera al occidente y permitir el paso de decenas de transportistas que permanecen varados debido a los bloqueos instalados en la zona de Sayari.

El avance de estas intervenciones se produce luego de que el Gobierno nacional declarara la madrugada de este sábado estado de excepción mediante el Decreto Supremo 5636. Según informó el Ejecutivo, la medida fue asumida con el objetivo de frenar lo que calificó como un intento de golpe de Estado impulsado desde el narcoterrorismo, proteger a la población y restablecer la libre circulación en el país.

El Gobierno señaló además que la decisión fue adoptada tras agotar las instancias de diálogo con diferentes organizaciones sociales, con algunas de las cuales se alcanzaron acuerdos, mientras que otros sectores mantienen las medidas de presión.

Las autoridades continúan con el despliegue de maquinaria pesada y personal de seguridad para retirar escombros, garantizar la seguridad de los conductores y rehabilitar completamente la circulación en la carretera que une Cochabamba con el occidente del país.

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