Un frente frío ingresará el lunes a Cochabamba; el Trópico sentirá el mayor impacto mientras los valles mantienen su clima

A prepararse y sacar el abrigo. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) regional Cochabamba confirmó el ingreso de un nuevo frente frío al departamento a partir de este lunes. Sin embargo, a diferencia de otros fenómenos climáticos, su comportamiento será particular y afectará principalmente a una sola región.

Erick Sossa, director departamental del Senamhi, explicó que se tratará de un sistema de rápido progreso que provocará un leve descenso térmico general, pero cuyo impacto directo se concentrará en la región del Trópico de Cochabamba, donde sí se experimentará una baja tanto en las temperaturas máximas como en las mínimas.

Para la tranquilidad de los habitantes del eje metropolitano y la zona de los valles, el reporte oficial descarta cambios drásticos en el clima para los próximos días.

"Tendremos temperaturas mínimas que van a estar alrededor de los 6 grados Celsius, y las máximas van a estar entre los 25 a 27 grados. Vamos a tener cielos despejados principalmente en la zona de los valles", detalló Sossa.

La autoridad meteorológica recordó que, en lo que va de la temporada invernal, la temperatura más baja registrada en el departamento alcanzó los 3,5 grados Celsius, una cifra que lógicamente podría descender aún más en los meses más duros del invierno.

Mercados mantienen stock y precios estables ante la escasez de mercadería

Frente al descenso de las temperaturas, las ofertas para protegerse del frío ya inundan los centros de abasto tradicionales. En el Mercado La Paz, ubicado en la zona central de la ciudad, los comerciantes han comenzado a exhibir una amplia variedad de los tradicionales "chulitos" (gorros de lana), chalinas, calzas, cuelleras y buzos que comparten una característica indispensable para la época: vienen con frisa térmica incorporada por dentro.

Los precios de los populares chulitos se acomodan a todo bolsillo, oscilando entre los 20 bolivianos para los modelos infantiles y hasta los 50 bolivianos para adultos, dependiendo de la calidad y el diseño. También se ofrecen combos de gorro con cuellera térmica y guantes a costos accesibles.

A pesar de la temporada alta para estas prendas, los vendedores expresaron su preocupación debido a que las ventas se mantienen bajas. La crisis de transporte y la coyuntura social han afectado de manera directa al sector comercial.

"Estamos vendiendo la mercadería que tenemos en stock. Debido a los bloqueos y a la situación general del país, no está llegando mercadería nueva de importación. Nos estamos manteniendo con lo que tenemos y estamos obligados a congelar los precios para intentar atraer a los compradores", relató un comerciante del sector.

Los gremiales invitaron a la población a aproximarse a la parte final del Mercado La Paz, asegurando que, pese a las dificultades para reabastecerse, cuentan con las prendas necesarias para proteger a niños y adultos mayores de los surazos y frentes fríos venideros.



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