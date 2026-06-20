"Tienen que pagar por los 50 días que hemos sufrido en las carreteras": Sectores exigen cárcel para gestores de bloqueos

Bolivia cumplió hoy 50 días con sus principales carreteras y vías neurálgicas completamente bloqueadas por movilizaciones. Sin embargo, en horas de la noche, el Gobierno firmó un acuerdo con los movilizados para poner fin a esta situación. Ante esta situación, los principales líderes de los sectores productivos y logísticos han pedido que el Ejecutivo inicie procesos legales contra quienes promovieron y financiaron los bloqueos.

El clamor empresarial exige acciones

Oswaldo Barriga, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), reflejó exigió medidas legales contra los responsables del bloqueo que vivió el país.

“Señor presidente, encarcele a los gestores de estas movilizaciones, a los financiadores”, expresó el líder empresarial de manera categórica.

Transportistas denunciaron "secuestro" de cincuenta días

Por su parte, el sector del transporte pesado denunció la crisis humanitaria y operativa que sufrieron los conductores varados en las rutas sin poder abastecerse ni avanzar.

“No podíamos seguir teniendo a nuestros conductores secuestrados 50 días", declaró Añez.

Una demanda firme de justicia y reactivación

Los sectores advirtieron que la restitución del libre tránsito en las carreteras debía estar acompañada de procesos judiciales severos para quienes promovieron esta situación.

“Tiene que haber quienes van a pagar por estos 50 días que hemos sufrido en las carreteras. Eso le vamos a seguir exigiendo al Presidente”, concluyó el representante del transporte.

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