Fiscalía ratifica su presencia en el caso contra exmagistrados tras postergación de audiencia

El Ministerio Público de Santa Cruz ratificó su participación activa en el proceso penal activado contra los exmagistrados Petronilo Flores e Isidora Jiménez por presuntas resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, explicó que una comisión de fiscales fue designada específicamente para actuar de manera conjunta en la audiencia de excepciones programada para la mañana de este viernes.

Detalles de la suspensión

A pesar de la asistencia formal de las autoridades fiscales, la autoridad jurisdiccional determinó diferir el acto procesal debido a un requerimiento expreso del Tribunal Supremo de Justicia.

"La autoridad judicial efectivamente ha determinado diferir o suspender el acto toda vez de que el Tribunal Supremo de Justicia, a través de su unidad de transparencia, solicitó de manera formal y escrita esta solicitud", precisó Zeballos Flores al respecto.

La aclaración del fiscal departamental surge, según indica, a raíz de especulaciones surgidas en diferentes plataformas informativas sobre una supuesta ausencia institucional. Para zanjar el debate, la autoridad remarcó que "el Ministerio Público sí estuvo presente de manera formal en la audiencia de secciones convocadas por la autoridad jurisdiccional, prueba de ello es que también se consta en las actas de notificaciones correspondientes".

Próximas acciones legales

El juzgado a cargo del caso fijó la nueva fecha de comparecencia para el próximo 20 de julio a las 09:30, cita a la que el ente aseguró que asistirá puntualmente. Finalmente, el fiscal departamental aseguró que "nosotros en este caso vamos a estar presentes en todos los actos que la autoridad jurisdiccional nos convoque, mientras desarrollamos también de forma paralela las investigaciones como corresponda".

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