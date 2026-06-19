“Nos sentimos rehenes”: 1.500 transportistas llevan más de 45 días atrapados en Desaguadero

La crisis por los bloqueos de carreteras en los puntos fronterizos y rutas interdepartamentales ha alcanzado un punto crítico. Más de 1.500 transportistas de carga pesada se encuentran varados, en condiciones inhumanas y atrapados desde hace más de 45 días en el sector de Desaguadero, en la frontera entre Bolivia y Perú, sin que hasta el momento las autoridades logren dar una solución.

Los transportistas afectados denuncian sentirse "secuestrados" y abandonados a su suerte en plena carretera, donde carecen de acceso a servicios básicos, agua y alimentos.

Clima hostil y escasez de alimentos

La situación se ha agravado en las últimas semanas debido a factores climáticos y a la falta de provisiones. Según los testimonios de los choferes en el lugar, las temperaturas en la zona fronteriza han descendido bajo cero, obligándolos a soportar un frío extremo sin el abrigo ni las condiciones de habitabilidad necesarias dentro de sus unidades de transporte.

"Nos encontramos más de 1.500 unidades, tanto en el lado peruano como en el lado boliviano. Estamos más de 45 días detenidos, prácticamente secuestrados por estos sectores bloqueadores. (...) Las temperaturas últimamente han bajado bajo cero y se nos están acabando también los víveres", relató con desesperación Javier Martínez, transportista pesado varado en la zona.

Para subsistir, los choferes que quedan en el lugar han tenido que organizarse para realizar ollas comunes. Aunque inicialmente el grupo superaba el centenar en su punto de reunión, varios transportistas decidieron abandonar sus vehículos e intentar llegar a La Paz debido a la cercanía. Sin embargo, quienes provienen del interior del país, como Cochabamba, Santa Cruz y Sucre, se han visto obligados a permanecer en el lugar custodiando su carga.

Deterioro de la salud y clamor por un corredor humanitario

Las precarias condiciones ya están pasando factura a la salud de los choferes. Hasta la fecha, se han reportado dos bajas médicas de transportistas que tuvieron que ser evacuados de emergencia a hospitales cercanos para recibir primeros auxilios.

Ante la desesperación, el sector del transporte pesado exige de manera urgente la intervención del Gobierno y de las autoridades competentes para gestionar una tregua con los manifestantes. El pedido principal es la apertura inmediata de un paso humanitario que les permita salir de la zona de conflicto. "Nos sentimos prácticamente como rehenes, ojalá se pongan la mano al pecho las autoridades. Ya no podemos soportar más tiempo", manifestó Martínez.

El panorama en Desaguadero no es aislado. Centenas de transportistas también sufren los rigores de los bloqueos en sectores estratégicos como Sayari y Confital. Asimismo, en la carretera antigua hacia Santa Cruz, los choferes reportan un escenario similar de desabastecimiento, donde la falta de agua potable, la escasez de comida y las bajas temperaturas completan un cuadro de alta vulnerabilidad para el sector.

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