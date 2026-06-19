Saavedra: "Puentes aéreos pueden aliviar la falta de medicamentos causada por los bloqueos"

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, informó que los bloqueos de carreteras están afectando el abastecimiento de medicamentos destinados a los hospitales municipales.

La autoridad explicó que gran parte de estos insumos proviene del interior del país y que las restricciones en las rutas han dificultado su traslado oportuno hacia la capital cruceña.

Ante esta situación, Saavedra destacó la implementación de puentes aéreos por parte del Gobierno nacional para el transporte de alimentos hacia La Paz y señaló que espera que las aeronaves que retornen puedan trasladar medicamentos.

“Celebramos el apoyo del Gobierno en que el puente aéreo que se habilitó para enviar alimentos a La Paz; esos aviones retornarán con medicamentos”, afirmó la autoridad.

El burgomaestre consideró que esta medida puede convertirse en una solución para garantizar el abastecimiento de los hospitales municipales mientras persistan los bloqueos en las carreteras del país.

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