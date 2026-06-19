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¿Con planes este sábado? No se deje sorprender, así estará el clima

Las proyecciones oficiales muestran un escenario de transición térmica que afectará el desarrollo de las jornadas festivas.

Ximena Rodriguez

19/06/2026 18:58

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A pesar de las bajas temperaturas y cielos nublados, la capital cruceña volverá a tener un día soleado en este feriado largo.
Santa Cruz

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El sol volverá a salir de manera radiante en Santa Cruz durante el feriado largo, aunque las proyecciones indican que esta mejora solo se mantendrá por un día. Los ciudadanos deberán aprovechar esta breve ventana de buen clima antes de que las condiciones meteorológicas vuelvan a presentar modificaciones en la región.

Proyecciones para el fin de semana

Durante la jornada del sábado se prevé un ambiente predominantemente templado y con un margen muy estrecho entre las temperaturas máximas y mínimas. Las estimaciones detallan que el termómetro oscilará entre los 17°C y los 21°C a lo largo de los diferentes horarios del día.

El domingo se perfila como el día más cálido de todo el periodo festivo gracias a un ascenso térmico que alcanzará los 25°C. Sin embargo, el panorama comenzará a cambiar drásticamente hacia el inicio de la semana laboral con un marcado descenso de las temperaturas.

Retorno de la inestabilidad

Para las jornadas de lunes y martes se anticipa el ingreso de vientos provenientes del sureste y cielos completamente cubiertos. El ambiente se tornará notablemente más frío en el departamento, registrando mínimas que descenderán hasta los 13°C.

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