Por San Juan, Alcaldía y Senasag controlan la venta de embutidos; 42 empresas están autorizadas

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) informó que 115 empresas a nivel nacional cuentan con permiso vigente para la producción y comercialización de embutidos durante la temporada de San Juan. De ese total, 42 empresas corresponden al departamento de Santa Cruz.

El anuncio fue realizado en el marco del inicio del programa de intensificación de inspección, control y vigilancia de contaminantes en alimentos de alto consumo, una acción que busca garantizar la inocuidad de los productos que registran una mayor demanda durante estas fechas.

“En esta época, bajo la Resolución Administrativa 014/2026, se inicia el programa de intensificación de inspección, control y vigilancia de contaminantes en alimentos de alto consumo en temporada de mayor demanda”, informó Facundo Altamirano, jefe departamental del Senasag en Santa Cruz.

La autoridad explicó que el trabajo de fiscalización se desarrolla en todo el territorio nacional para verificar que los productos cumplan con las condiciones sanitarias exigidas por la normativa vigente.

“Nos encontramos con 115 empresas a nivel nacional con el permiso vigente para poder realizar la producción y el expendio del producto de la época, para San Juan”, agregó Altamirano.

Por su parte, el director de Mercados y Defensa del Consumidor de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Guillermo Capobianco, señaló que el gobierno municipal trabaja de manera coordinada con la entidad sanitaria para fortalecer los controles.

“Nosotros, como municipio cruceño, estamos coadyuvando”, manifestó Capobianco.

Las autoridades recomendaron a la población adquirir embutidos únicamente de establecimientos autorizados y verificar que los productos cuenten con registro sanitario vigente, con el objetivo de prevenir riesgos para la salud durante las celebraciones de San Juan.

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