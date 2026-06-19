Una adolescente, un terreno baldío y un sospechoso aprehendido: lo que se sabe del feminicidio en Sacaba

La Policía y el Ministerio Público confirmaron este viernes que investigan el feminicidio de una adolescente de 17 años que fue hallada sin vida la noche del jueves en un lote baldío de la zona de Puntiti Chico, en el municipio de Sacaba. El principal sospechoso es un joven de 18 años, compañero de colegio de la víctima, quien ya fue aprehendido.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Marcelo Núñez, informó que el caso se convirtió en el sexto feminicidio registrado en Cochabamba en lo que va del año.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el joven declaró que se había citado con la adolescente en un parque y posteriormente la llevó hasta un terreno baldío.

Según la autoridad policial, el sospechoso manifestó que actuó por rabia y aseguró no recordar con exactitud lo sucedido durante el hecho.

"La llevó a un terreno baldío donde lamentablemente procede a atacar a la persona de sexo femenino", explicó Núñez.

La autopsia confirmó muerte por estrangulamientoLos resultados de la autopsia establecieron que la víctima falleció por una anoxia anóxica provocada por asfixia mecánica por estrangulamiento manual.

Tras conocerse el hecho, familiares y allegados del sospechoso acudieron a la Unidad de Bomberos de Sacaba para solicitar ayuda, indicando que una persona se encontraba herida en un lote baldío.

Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron a la adolescente sin signos vitales, por lo que inmediatamente dieron parte a la FELCV para iniciar las investigaciones.

Sospechoso fue aprehendido

La Policía procedió a la aprehensión del joven de 18 años, quien actualmente presta su declaración informativa ante los investigadores.

La autoridad policial señaló que el caso será puesto ante un juez cautelar, que definirá la situación jurídica del acusado mientras continúan las investigaciones.

El Ministerio Público y la FELCV trabajan para esclarecer todos los detalles del crimen y determinar las circunstancias en las que ocurrió el feminicidio que ha generado consternación en Sacaba y en todo el departamento.



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