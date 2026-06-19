Conductor se da a la fuga tras accidente en la autopista La Paz–El Alto

Un micro de la línea 10 protagonizó un hecho de tránsito la noche de este jueves en la autopista La Paz–El Alto, a la altura del sector de La Portada.

De acuerdo con el reporte preliminar de Tránsito, el motorizado impactó contra los separadores centrales de la vía, ocasionando daños materiales de consideración en la parte delantera del vehículo y en la infraestructura vial.

Según informó un efectivo policial en el lugar, el conductor habría perdido el control del motorizado y posteriormente se dio a la fuga.

“Nos han indicado en primera instancia que el conductor habría perdido el control del volante. Posterior a eso hemos venido al auxilio inmediato”, señaló el uniformado.

Micro estaba vacío

La Policía informó que no se registraron pasajeros heridos, ya que aparentemente el vehículo no transportaba usuarios al momento del accidente. En el lugar se encontraba una mujer que, según el reporte preliminar, sería la madre del conductor.

Hasta el momento se desconoce el paradero del chofer, quien habría manifestado que iría a buscar auxilio, pero no retornó al lugar del hecho.

Producto del accidente, personal de Tránsito realizó el corte parcial de carriles tanto de subida como de bajada, lo que generó reducción en la transitabilidad por la autopista.

Una grúa llegó al sector para retirar el micro siniestrado y permitir la normalización del tráfico vehicular.

La Policía inició las investigaciones para establecer las causas exactas del accidente y dar con el paradero del conductor.

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