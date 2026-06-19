Investigación por caso ‘narcomadera’ lleva más de 40 allanamientos

Las investigaciones por el caso de la denominada ‘narcomadera’ continúan avanzando. El fiscal asignado al caso, Julio César Porras, informó que este jueves cinco personas prestaron su declaración en calidad de testigos, tras los allanamientos realizados en empresas de la capital cruceña.

“La investigación está avanzando. En el marco de las investigaciones hemos allanado siete empresas y queda pendiente una más”, señaló la autoridad.

Porras indicó que, hasta la fecha, ya se han ejecutado más de 40 allanamientos dentro de este proceso y adelantó que la cifra podría superar los 50, debido a que se prevén nuevos actos investigativos en los departamentos de Cochabamba y Beni.

Asimismo, informó que existe coordinación entre las autoridades bolivianas y chilenas para el intercambio de información relacionada con el caso.

“El fiscal superior está en contacto con su par de Chile. Hay coordinación que permite avanzar en las investigaciones”, afirmó.

La autoridad evitó revelar detalles sobre las declaraciones brindadas por las personas convocadas, argumentando que los datos forman parte de la investigación en curso.

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