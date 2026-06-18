Caso narcomadera: ABT entregó documentos de cinco empresas investigadas

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) entregó al Ministerio Público la documentación requerida en el marco de la investigación del caso denominado “Narcomadera”.

El director jurídico de la institución, Javier Ribera, informó que la información corresponde a cinco empresas que son objeto de las indagaciones fiscales.

Ribera explicó que la ABT atendió un requerimiento formal de la Fiscalía relacionado con la exportación de madera hacia Chile y remitió toda la documentación solicitada dentro de sus competencias.

“Hemos venido a presentar la documentación que ha sido solicitada formalmente por la Fiscalía, es decir, hemos cumplido una solicitud de requerimiento fiscal ante las investigaciones”, señaló.

La autoridad indicó que la entidad participa en el proceso brindando acceso a la información necesaria para el esclarecimiento del caso.

Según detalló, la documentación entregada incluye registros, certificados forestales y otros antecedentes correspondientes al periodo 2025-2026 de las cinco empresas investigadas.

Ribera aseguró que la entrega de la información responde también a una instrucción del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, con el objetivo de coadyuvar en las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía.

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