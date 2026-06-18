Un motociclista resultó herido la tarde de este jueves tras verse involucrado en un accidente de tránsito con un camión en la ruta internacional 11, a la altura de la entrada al barrio Primero de Mayo, frente a Servapet, en Villa Montes.

Personal del Organismo Operativo de Tránsito se trasladó al lugar para atender la emergencia y coordinar el traslado del herido al hospital de Villa Montes en una ambulancia de Bomberos.

De acuerdo con información preliminar, el hecho involucró a un camión de color azul y una motocicleta negra. Según los primeros reportes, el camión circulaba desde Villa Montes hacia el barrio Primero de Mayo y, al realizar un giro hacia la derecha, fue impactado por alcance por la motocicleta que transitaba detrás. Producto de la colisión, el motociclista fue expulsado varios metros fuera de la vía.

Tras el accidente, el conductor del camión se dio a la fuga; sin embargo, fue perseguido por personas que presenciaron el hecho y posteriormente interceptado a unas cinco cuadras del lugar. Minutos después fue aprehendido por efectivos policiales.

Mientras el conductor era trasladado por la Policía, personas desconocidas aprovecharon que el camión quedó abandonado para sustraer las dos baterías del vehículo.

El caso se encuentra en investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer responsabilidades.

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